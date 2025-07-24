Военно-морской флот России приступил к проведению оперативного учения «Июльский шторм»

С 23 по 27 июля под руководством Главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение ВМФ России.

С 23 по 27 июля под руководством Главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение ВМФ России.

В ходе учения планируется проверить готовность группировок сил (войск) флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.

В море экипажи кораблей отработают развертывание в районы боевого предназначения, ведение противолодочных действий, оборону районов базирования и экономической деятельности, отражение атак средств воздушного нападения, безэкипажных катеров и БПЛА противника, обеспечение безопасности судоходства, нанесение ударов по объектам и корабельным группировкам врага.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, к учениям привлекаются: более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15000 военнослужащих.

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456283231