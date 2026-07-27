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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.26 09:30

Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль и в решении задач СВО – Владимир Путин

Военно-морской флот России играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции и остаётся ключевым элементом обеспечения безопасности страны. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил 26 июля в ходе получения докладов от командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией об оперативной обстановке и выполняемых задачах.

«Сегодня мы не только вспоминаем выдающиеся географические открытия, ключевые сражения, победы наших прославленных флотоводцев, но и собрались, чтобы прежде всего оценить текущее положение дел и перспективы развития флота как одного из ключевых элементов для обеспечения безопасности России, сохранения глобального паритета за счёт развития морской составляющей нашей ядерной триады», — сказал глава

Государства. Он отметил, что Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль и в решении задач СВО.

Российский лидер передал поздравления с Днём ВМФ бойцам и командирам, которые в настоящее время находятся на боевых рубежах и поблагодарил их за службу.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Президент РФ Владимир Путин вчера на встрече с военнослужащими Военно-морского флота, сообщил, что работа над подводным атомным дроном «Посейдон» находится на конечной стадии. В скором времени его поставят на боевое дежурство.

С гиперзвуковой противокорабельной ракетой «Циркон», по его словам, ещё надо работать. Оружие становится всё более и более точным – это показывают последние применения. Владимир Путин подчеркнул, что не так много стран мира имеют такое оружие, как «Циркон», а Россия его совершенствует и будет делать это дальше.

Президент отметил, что у России появляются подводные и надводные безэкипажные катера, они эффективно работают в зоне боевых действий. Кроме того, появляются небольшие корабли, оснащенные современным оружием.

Через Северный морской путь проходят трассы баллистических ракет, там находятся места дежурства подлодок РФ, заявил президент.

 

 

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/80341/photos/87715

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