Военно-морской музей Северного флота в Мурманске приглашает отметить День русской тельняшки

Сегодня, 17 августа, с 14 часов в Военно-морском музее Северного флота в Мурманске состоятся мероприятия, приуроченные ко Дню русской тельняшки.

Посетителей ждёт квест «Тельняшка – сердце моряка», на котором можно будет изучить историю русской тельняшки и интересные факты.

Состоится кинопоказ фильмов, снятых в годы Великой Отечественной войны. Всей семьей можно будет принять участие в мастер-классе по созданию фоторамки в морской тематике.

Вход для тех, кто придёт в тельняшке, свободный.

Также состоится пешеходная экскурсия, которая познакомит с историей микрорайона Роста города Мурманска, его интересными местами и историей Военно-морского флота.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, русской тельняшке исполняется 151 год. 19 августа 1874 года император Александр II утвердил Положение о довольствии команд Морского ведомства по части обмундирования и амуниции. Так на флоте появился новый предмет одежды – полосатая нательная рубаха, которую быстро окрестили «тельняшкой».

