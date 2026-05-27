Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» открывает летний сезон

30 мая состоится торжественное открытие летнего сезона в парке «Патриот», которое приурочено к Дню защиты детей. Начало мероприятия в 11.00.

Здесь каждый может испытать свою ловкость в веревочном парке и пройти малую полосу препятствий, а также пострелять в лазерном тире. На площадках парка будут организованы эстафеты с элементами силового экстрима, а также детские эстафеты, будут работать интерактивные площадки и киберпространство, а также здесь состоится мастер-класс по изготовлению детской игрушки.

В летний период парк культуры и отдыха «Патриот» работа парка для жителей и гостей региона будет осуществляться со вторника по воскресенье с 11.00 до 16.00. Предварительная запись для посещения не требуется.

Билеты на посещение активностей парка можно приобрести в кассе или заранее в приложении «СпортРядом».

Как отмечает региональное Министерство спорта, новую спортивную инфраструктуру в парке «Патриот» установили по поручению главы региона Андрея Чибиса. Она предназначена для проведения разноплановых мероприятий спортивной и патриотической направленности, тренировок профессиональных спортсменов и военнослужащих, а также активного отдыха жителей и гостей Мурманской области.

