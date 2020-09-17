Военно-политическая обстановка в Арктике осложняется - Сергея Шойгу

Сегодня в Москве под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание коллегии Минобороны России.

Министр обороны РФ начал заседание с рассмотрения хода выполнения планов деятельности на 2019-2025 годы в Восточном военном округе и на Северном флоте в части реализации майских указов Президента России, его поручений по итогам совещаний в Сочи и Послания Федеральному Собранию.

Как отметил Сергей Шойгу, военно-политическая обстановка на Восточном стратегическом направлении остаётся напряжённой. В Восточном военном округе предусмотрен комплекс мер по нейтрализации возникающих угроз. На особо важных направлениях последовательно наращиваются группировки войск. «До конца года округ получит свыше пятисот единиц новой и модернизированной техники», – сказал Сергей Шойгу. – Это позволит перевооружить 14 формирований, в частности, два зенитных ракетных полка – на комплексы С-400 и два зенитных ракетных дивизиона – на комплексы «Бук-М1-2».

Затем глава военного ведомства заострил внимание членов коллегии на военно-политической обстановке в Арктике, где сохраняется тенденция к осложнению. «Прежде всего, – сказал Сергей Шойгу, – это связано с нарастанием конкуренции между ведущими государствами мира за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям. Для укрепления обороноспособности государства и обеспечения национальных интересов России в Арктике активно развиваем Северный флот. В текущем году запланировано свыше 20 значительных организационно-штатных мероприятий, включая формирование экипажей, поступающих в боевой состав флота надводных кораблей и подводных лодок».

Также глава военного ведомства отметил, что план подготовки на 2020 год выполняется с опережением. Проведено 3797 зачётных мероприятий, половина из них – с применением оружия. Завершена подготовка разнородной группировки сил флота. Во взаимодействии с дальней авиацией отработана практическая стрельба из всех видов оружия. Осуществлено восемь боевых походов кораблей с посещением 12 иностранных портов. В районе Норильска прошло межвидовое тактическое учение с выполнением задач по усилению охраны, обороны важных объектов и уничтожению незаконных вооружённых формирований.

Далее Сергей Шойгу рассказал о совершенствовании инфраструктуры Арктической зоны. «Продолжается строительство аэродромов Нагурская и Темп, блочно-модульных городков для вновь формируемых подразделений 3-й дивизии ПВО и объектов хранения вооружения, – сообщил министр. – Ведётся реконструкция причального фронта для новейших ракетных подводных крейсеров проекта «Борей-А».

«Северный флот оснащается современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых арктических условиях. В этом году он получит 179 единиц вооружения. Состав флота уже пополнили атомный подводный ракетный крейсер с баллистическими ракетами «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов», морской танкер «Академик Пашин» и гидрографическое судно «Николай Скосырев», – добавил министр.

По его словам, Северный флот успешно решает задачи в Атлантике и Средиземном море. В Арктике он не только обеспечивает безопасность районов Северного морского пути, но и участвует в изучении региона.

В настоящее время совместно с Русским географическим обществом флот проводит третью Комплексную арктическую экспедицию по научно-практическому исследованию Северного Ледовитого океана, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.