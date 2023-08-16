Потери противника на Донецком направлении составили до 230 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, шесть автомобилей, самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США и «Акация», а также гаубица Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 15 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Военно-промышленному комплексу Украины нанесён значительный ущерб.

В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на Запорожском, Купянском, Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы «Мста-Б».

На Купянском направлении активными и слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп 14-й, 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Ольшана и Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и «Гвоздика», две самоходных гаубицы на колесном шасси «Zuzana-2» словацкого производства, орудие Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 230 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, шесть автомобилей, самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США и «Акация», а также гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной и 42-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоегоровка, Кузьмино Луганской Народной Республики и Веселое Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и подразделений группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение противнику в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 31-й механизированной бригады ВСУ. За сутки уничтожены до 200 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-20.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 172-х районах. Кроме того, в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики поражен пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ.

В районе населённого пункта Омельник Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 43-й артиллерийской бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности «SCALP-EG» производства Франции и два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган». Также, за сутки уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Лисичанск, Сватово Луганской Народной Республики, Волноваха, Горловка, Макеевка Донецкой Народной Республики и Токмак Запорожской области».

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