Военное следственное управление по Северному флоту предлагает будущим абитуриентам овладеть специальностью военного следователя

В современном обществе, где правопорядок и справедливость играют ключевую роль, профессия следователя является крайне актуальной. Более того, работа следователя - это не просто профессия, это призвание.

Если вы стремитесь к тому, чтобы защищать права граждан, обеспечивать законность и бороться с преступностью, поступление на прокурорско-следственный факультет ФГКВОУ ВО «Военный университет имени князя Александра Невского» Министерства обороны Российской Федерации - это ваш шанс осуществить свою мечту, ваш первый шаг к успешной карьере в правоохранительных органах, ваш путь к справедливости и правопорядку.

На прокурорско-следственном факультете Военного университета вас ждёт насыщенная учебная программа, включающая изучение профильных дисциплин: уголовного, гражданского и административного права, криминалистики, судебной медицины и многих других. Вы получите не только теоретические знания, но и практические навыки, которые помогут вам успешно справляться с возложенными задачами.

По все вопросам поступления на прокурорско-следственный факультет Военного университета будущие абитуриенты, желающие стать квалифицированными специалистами в области уголовного права, могут обращаться в ближайший военный комиссариат, а также в военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту по адресу: г. Североморск, ул. Корабельная, 7. Телефон 8 (81537) 4-73-71, адрес электронной почты: vsu-sf@vso.rsnet.ru.