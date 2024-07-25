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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.24 12:35

Военное следственное управление по Северному флоту принимает молодое пополнение

Старшие товарищи встретили каждого прибывшего на Северный флот лейтенанта в аэропорту, а по прибытию к местам службы в военные следственные отделы предоставили новым коллегам удобные служебные кабинеты и всю необходимую для работы оргтехнику.

Офицеры военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту всегда стараются максимально помочь в обустройстве на новом месте прибывающим к ним для дальнейшей службы коллегам.

В июле 2024 года в военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту для прохождения службы прибыли четыре выпускника Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны России. Руководство управления традиционно сделало все возможное для того, чтобы молодые офицеры максимально быстро и комфортно обустроились на новом месте как в быту, так и по службе.

Так, старшие товарищи встретили каждого прибывшего на Северный флот лейтенанта в аэропорту, а по прибытию к местам службы в военные следственные отделы предоставили новым коллегам удобные служебные кабинеты и всю необходимую для работы оргтехнику.

Для того, чтобы недавние курсанты сразу же прочувствовали специфику службы на флоте, к присяге сотрудника Следственного комитета Российской Федерации они были приведены в торжественной обстановке на борту тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», где каждому из них были вручены служебные удостоверения и ключи от служебных квартир.

Руководство Управления уверено, что прибывшие молодые следователи быстро профессионально адаптируются и с честью и достоинством будут выполнять свой служебный долг.

 

Фото и видео предоставлены военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.

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