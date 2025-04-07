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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.25 09:00

Военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады группировки войск «Центр» во время СВО используют роботизированные платформы дистанционного управления

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, пикап и пять артиллерийских орудий.

Министерство обороны Российской Федерации 6 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

6 апреля ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса, задействованным в производстве БПЛА. Цель удара достигнута. Объекты поражены.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Краснополье, Петрушевка, Турья, Марьино, Угроеды, Проходы, Шевченково И Миропольское Сумской области. Потери противника составили до 65 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены склады боеприпасов и горючего.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Радьковка, Двуречанское, Загоруйковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины «MaxxPro» производства США, четыре пикапа и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Иванополье, Катериновка, Тарасовка, Плещеевка и Клебан Бык Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склады боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, воздушно-десантной, двух штурмовых, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады нацгвардии и отряда спецназначения «Омега» в районах населённых пунктов Котляровка, Ленина, Новопавловка, Зеленый Кут, Елизаветовка, Димитров, Новоэкономическое, Удачное, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка и Петровское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, пикап и пять артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Комар, Разлив, Поддубное, Богатырь, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Январское, Гавриловка Днепропетровской области и Марфополь Запорожской области. Потери противника составили свыше 130 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, ремонтно-эвакуационная машина и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Archer» шведского производства. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Каменское Запорожской области, Понятовка, Приднепровское и Велетенское Херсонской области. Уничтожены более 65 военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту ремонта и обслуживания западной техники, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наёмников в 142-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «JDAM» производства США и 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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