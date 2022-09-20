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Мурманская область. Арктика (16+)20.09.22 22:50

Военнослужащие 12-го Главного управления провели агитационно-информационное мероприятие в Мурманской области

Военнослужащие 12-го Главного управления провели агитационно-информационное мероприятие «Военная служба по контракту – твой выбор!» в День города Гаджиево.

На центральной площади в день празднования 65-летия города «Морской доблести» военнослужащие организовали выставку образцов современного вооружения и военной техники, используемых в Главном управлении.

Специалисты рассказали об условиях службы в 12-ом Главном управлении, нормах обеспечения военнослужащих, социальных гарантиях и льготах. Кроме того, гости смогли пообщаться с военнослужащими Главка и из первых уст услышать о всех положительных сторонах военной службы.

Во время празднования Дня города специалистами были организованы агитационные патрули, которые рассказывали о преимуществах военной службы по контракту в соединениях и воинских частях 12-го Главного управления.

В агитационно-информационном мероприятии приняли участие более 500 жителей города. Около 20 граждан изъявили желание служить в Вооруженных силах России и начали проходить первичные мероприятия отбора, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

 

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12438812@egNews

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