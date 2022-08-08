Военнослужащие 12 ГУ МО РФ покорили самую высокую точку русской островной Арктики

Экспедиционная группа под руководством представителя 12 Главного управления полковника Геннадия Моргаля, совершив переход через залив Норденшельда взошли на самую высокую точку русской островной Арктики – гору Крузенштерна, расположенную на острове Северный архипелага Новая Земля.

Помимо военнослужащих 12 ГУ МО в состав экспедиционной группы вошли военнослужащие Северного флота, Национального центра управления обороной Российской Федерации, представители Госкорпорации «Росатом» и Русского географического общества.

Восхождение на высоту 1547 метров над уровнем моря по маршруту длиной 35 километров заняло 19 часов 40 минут. Спуск к точке встречи с морским транспортом осуществлялся по резервному пути протяженностью 22 километра. Общее время следования составило 38 часов. При этом группа альпинистов непрерывно находилась в движении, делая лишь короткие привалы для приёма пищи. В настоящий момент группа вернулась в исходный пункт.

Мероприятие проводилось в рамках историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди» под научным руководством полковника Сергея Чуркина, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12432056@egNews