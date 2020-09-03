Военнослужащие арктической группировки Северного флота первыми приняли участие в исторической викторине «Диктант Победы»

Военнослужащие арктической группировки Северного флота во главе с заместителем командующего флотом вице-адмиралом Олегом Голубевым приняли участие в исторической викторине «Диктант Победы», приуроченной к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

35 офицеров, мичманов старшин и матросов, не задействованных в мероприятиях боевой подготовки, сели за парты в морском классе, который был недавно открыт в средней школе № 3 города Дудинки Красноярского края. Благодаря разнице в часовых поясах, они первыми из всех североморцев ответили на 25 вопросов исторического диктанта-викторины. Остальные военнослужащие Северного флота будут писать Диктант Победы в пунктах постоянной дислокации на территориях Мурманской и Архангельской областей. Всего там будет организовано 33 площадки.

В 14 часов к написанию исторического диктанта приступят экипажи первых орденоносных кораблей - флагмана Северного флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» в Североморске и тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в Мурманске. В исторической базе флота – городе воинской славы Полярном диктант напишет личный состав соединений Краснознамённой Кольской флотилии разнородных сил. Военнослужащие арктической и отдельной мотострелковой бригад примут участие в посёлках Алакуртти и Печенга, а экипажи атомных подводных лодок – в гарнизонах Гаджиево и Заозёрск.

Как сообщает пресс-служба СФ, военные моряки с кораблей, находящихся на ремонте и на испытаниях нового вооружения, ответят на вопросы исторической викторины вместе с военнослужащими Беломорской военно-морской базы в Северодвинске.

Учащиеся самого северного в России филиала Нахимовского военно-морского училища – Мурманского – также приступят к написанию заданий Диктанта Победы в 14 часов.

Всего в мероприятии примут участие более полутора тысяч военных и гражданских служащих Северного флота, а также нахимовцев.