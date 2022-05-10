Военнослужащие армейского корпуса Северного флота и морские кадеты поздравили с Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны

В преддверии 77-й годовщины со Дня Великой Победы советского народа над фашизмом в городе-герое Мурманске военнослужащие отдельного батальона обеспечения армейского корпуса Северного флота и учащиеся Мурманской кадетской школы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Леонову Марию Акимовну.

Под окнами дома, где живёт Мария Акимовна кадеты торжественно прошли парадным строем и исполнили песни фронтовых лет вместе с одним из мурманских самодеятельных творческий коллективов.

После маленького импровизированного концерта во дворе дома военнослужащие, кадеты и многочисленные соседи Марии Акимовны вручили ей цветы, высказали поздравления и слова благодарности за её вклад в Великую Победу.

Как сообщает пресс-служба СФ, Мария Акимовна Леонова воевала четыре года в Красной армии на Северном Кавказе, была телефонисткой. В город Мурманск она приехала в 1949 году вместе с мужем-моряком. До 73 лет работала на мурманской судоверфи.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12420474@egNews