Военнослужащие армейского корпуса Северного флота подтвердили классную квалификацию

Более 50 военнослужащих армейского корпуса Северного флота в течение недели успешно сдали экзамен на классную квалификацию.

Проверка, которую прошли все категории военнослужащих по контракту от рядового до офицера, состояла из практической и теоретической части. Вместе со знаниями у каждого военнослужащего оценивался уровень профессиональных навыков и умений.

Испытуемые продемонстрировали мастерство в обращении с вооружением и техникой, выполнили установленные нормативы по стрельбе и физической подготовке. Офицеры провели оперативно-тактический расчёт и показали навыки управления подчиненными подразделениями в бою.

Упражнения по огневой подготовке - стрельбе из пистолетов и автоматов военнослужащие сдали на полигоне отдельной мотострелковой бригады в Печенгском районе Мурманской области.

Присвоение классной квалификации, не только документально подтверждает уровень профессионализма военнослужащих по контракту, но и даёт им право на получение ежемесячной надбавки к окладу по занимаемой воинской должности от 5 до 30 процентов, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12421875@egNews