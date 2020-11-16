Военнослужащие армейского корпуса Северного флота сдают проверку по физической подготовке по итогам 2020 года

В подразделениях и воинских частях армейского корпуса Северного флота началась итоговая проверка физической подготовки военнослужащих за 2020 год. Военнослужащие выполняют физические упражнения на силу, выносливость, быстроту и ловкость в соответствии со своими возрастными группами.

При сдаче нормативов военнослужащим предоставляется выбор упражнений в зависимости от возрастной группы. Например, альтернативой подтягиваниям на перекладине является жим 70-килограммовой штанги, рывок гири 24 кг . или отжимания на брусьях или в упоре лёжа. Последнее упражнение имеют право выбрать военнослужащие старше 40 лет.

Выносливость военнослужащих проверяется бегом на дистанцию 1 или 3 километра . Эти нормативы можно заменить плаванием на дистанцию 500 метров вольным стилем.

Упражнения на быстроту оцениваются по результатам, челночного бега 10х10 метров, бега на 60 или 100 метров , заплыва на 50 метров .

К сдаче проверки по физподготовке привлечены все категории военнослужащих армейского корпуса. В связи со сложной эпидемической ситуацией число выполняющих нормативы в каждой группе ограничено. Между военнослужащими рекомендовано соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщает пресс-служба СФ, перед проверкой каждой группы проводится опрос жалоб военнослужащих на самочувствие и термометрия. В месте проведения проверки по физподготовке организован медицинский пост.