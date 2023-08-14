Военнослужащие армии ВВС и ПВО посетили музей ВВС Северного флота в гарнизоне Сафоново

Военнослужащие из числа молодого пополнения, проходящие военную службу по призыву в армии ВВС и ПВО Северного флота, побывали в Музее ВВС СФ в гарнизоне авиаторов Сафоново.

Сотрудники музея рассказали военнослужащим о становлении морской авиации Северного флота, её роли в ходе обороны советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны и о лётчиках-североморцах Героях Советского Союза и Российской Федерации.

Из них особо почитаемыми на Северном флоте являются дважды Герой Советского Союза гвардии подполковник Борис Сафонов и Герой Российской Федерации генерал-майор Тимур Апакидзе, первый из строевых лётчиков совершивший посадку Су-33 на палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Неподдельный интерес у военнослужащих вызвало посещение дома-музея Юрия Гагарина. Именно на Северном флоте в 1957 году будущий космонавт начинал свою офицерскую службу.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после посещения внутренних экспозиций музея ребята ознакомились с выставкой авиационной техники, обширно представленной на территории музея.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12475742@egNews