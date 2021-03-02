Военнослужащие армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к сдаче нормативов по физической подготовке

Военнослужащие управления армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к сдаче зачётов по физической подготовке с оценкой по основным физическим показателям: сила, выносливость, быстрота и ловкость.

Для оценки силы у военнослужащих принимаются нормативы по сгибанию и разгибанию рук в упоре на брусьях, подтягиванию на перекладине, жиму штанги лежа, подъёму силой и подъёму переворотом на перекладине, удержанию угла в упоре на брусьях, толчку двух гирь сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа, наклону туловища вперед и рывку гири.

Выносливость проверяется в беге на дистанции 1 и 3 километров, а также в беге на лыжах на дистанцию 3 и 5 километров. Быстрота проверяется на дистанции в 100 метров и челночном беге 10 по 10 метров.

Как сообщает пресс-служба СФ, за первый день сдачи нормативов проверено более 100 военнослужащих. Проверка по физической подготовке военнослужащих продлится до 27 марта, за это время будет проверен весь личный состав управления объединения ВВС и ПВО на Северном флоте.