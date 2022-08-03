Военнослужащие армии ВВС и ПВО Северного флота выполнили комплекс упражнений из штатного стрелкового оружия

Военнослужащие подразделений управления объединения ВВС и ПВО Северного флота выполнили комплекс боевых упражнений из штатного стрелкового оружия. Практические занятия по огневой подготовке были проведены в соответствии с планами боевой подготовки.

В течение дня офицеры и военнослужащие по контракту отрабатывали навыки обращения с личным стрелковым оружием. Стрельба велась из автомата АК-74 по неподвижной и появляющейся цели из положения лежа на дистанциях 100 и 200 метров.

Выполнение данного упражнения направлено на проверку и определение уровня огневой выучки личного состава, а также на совершенствование практических навыков в решении огневых задач при ведении оборонительного боя.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, всего в мероприятиях по огневой подготовке приняли участие более 100 военнослужащих, многие из которых показали отличный результат.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12431347@egNews