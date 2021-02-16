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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.21 08:45

Военнослужащие армии ВВС и ПВО стали лучшими боксёрами Северного флота

На Северном флоте состоялся чемпионат по боксу. Соревнования прошли в рамках 87-й флотской спартакиады заняли три дня. В них приняли участие 54 спортсмена из основных объединений, соединений и частей флота.

Все поединки были проведены в спортивном комплексе «Арочный» в главной базе Северного флота – городе Североморске. Финал состоялся 13 февраля.

В каждой из десяти весовых категорий были определены сильнейшие бойцы. Призёров было по четыре человека – медали за третье место получали сразу два проигравших полуфиналиста.

Чемпионом в первом наилегчайшем весе – до 49 килограммов – стал представитель армейского корпуса Северного флота Иван Монгул-Оол. В следующей весовой категории до 52-х кг. первое место занял Артур Тиньков, выступавший за команду армии ВВС и ПВО «Гроза». В лёгчайшем весе до 56 кг. победил военнослужащий отдельной роты сопровождения воинских грузов Сергей Соколин, а в лёгком (до 60 кг.) – ещё один представитель «Грозы» Павел Борисов. Среди спортсменов среднего веса: до 64, до 69 и до 75 килограммов титул чемпиона завоевали морской пехотинец Дархан Досанов и два представителя авиации Салман Керимов и Владимир Колчин.

Захватывающий и драматичный финал состоялся в полутяжёлом весе (до 81 кг.). За «золото» бились представители команд «Армата» армейского корпуса и «Гроза» армии ВВС и ПВО. В первом раунде морпех Магомедгаджи Гасанов едва не отправил на настил ринга своего оппонента Павла Иванова. Однако тот не только успел отойти от нокдауна, но и одержал волевую победу.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, среди тяжеловесов чемпионами стали представители «Арматы» Андрей Волков (до 91 кг.) и Рамазан Гаджимурадов.

В командном первенстве победила сборная объединения ВВС и ПВО Северного флота «Гроза», боксёры которой взяли одну бронзовую, четыре серебряных и пять золотых медалей. На втором месте оказалась команда армейского корпуса «Армата», составившая достойную конкуренцию «Грозе» – их бойцы сошлись в шести из десяти финальных поединков. На третьем месте – команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, боксёры которой сумели добраться только до полуфинала.

Церемонию награждения призёров провёл командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Алексндр Отрощенко.

 

 

 

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