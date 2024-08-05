Военнослужащие авиационного корпуса Северного флота посетили Североморский музей истории города флота

В воскресенье военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в батальоне управления смешанного авиационного корпуса Северного флота, посетили музей истории города и Северного флота в городе Североморске.

Во время культурно-досугового похода для военнослужащих была организована экскурсия, в ходе которой им рассказали о далеком прошлом небольшого посёлка Ваенга.

Также, в зале, посвящённом боевой славе, бойцам рассказали об истории подводных, надводных и военно-воздушных сил Северного флота, а в городском зале была представлена экспозиция, посвящённая работе промышленных городских предприятий, современной деятельности сфер культуры, здравоохранения, образования и спорта.

Неподдельный интерес у военнослужащих вызвала выставка, посвящённая специальной военной операции. Здесь были представлены личные вещи, элементы снаряжения и другие предметы воинов 200-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота, отличившихся при проведении специальной военной операции. Также на витринах были выставлены трофейные экспонаты украинских неонацистов, среди которых были элементы экипировки, сбитые беспилотники иностранного производства и символика ВСУ.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, военнослужащие с интересом выслушали рассказ экскурсовода об истории города и флота, а также о героях новейшей истории, проявивших себя в наши дни при проведении специальной военной операции.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12523964@egNews