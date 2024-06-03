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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.24 09:30

Военнослужащие авиационного корпуса Северного флота посетили Североморский музей истории города и флота

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в батальоне управления смешанного авиационного корпуса Северного флота, посетили музей истории города и Северного флота в городе Североморске.

Во время культурно-досугового похода для военнослужащих была организована экскурсия, в ходе которой им рассказали о далеком прошлом небольшого посёлка Ваенга, впоследствии ставшего городом Североморском.

Неподдельный интерес у военнослужащих вызвала выставка, посвященная специальной военной операции. Здесь представлены личные вещи, элементы снаряжения и другие предметы соединений Северного флота, отличившихся при проведении специальной военной операции. Также на витринах выставлены трофейные экспонаты украинских неонацистов, среди которых элементы экипировки, сбитые беспилотники иностранного производства и символика ВСУ.

В зале, посвящённом Боевой славе, бойцам рассказали об истории подводных, надводных и военно-воздушных сил Северного флота,

А в зале, посвящённом истории города, была представлена экспозиция, рассказывающая о работе промышленных городских предприятий, современной деятельности сфер культуры, здравоохранения, образования и спорта.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, военнослужащие с интересом выслушали рассказ экскурсовода об истории города и флота, а также о героях новейшей истории, проявивших себя в наши дни при проведении специальной военной операции.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12515220@egNews

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