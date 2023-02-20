Военнослужащие авиационного полка дальней авиации приняли участие в фестивале солдатской песни

В Мурманской области в рамках XXVII областного фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать», прошла встреча солдат по призыву с ветеранами и участниками боевых действий на тему: «Долг и честь».

Перед собравшимися выступили ветеран боевых действий, председатель Мурманской региональной общественной организации Военно-патриотический клуб «Поиск», старший прапорщик в отставке - Александр Ешану, прапорщик запаса, неоднократный участник и давний друг фестиваля солдатской песни - Сергей Кашин, руководитель военно-патриотического объединения «Вымпел Мурманской области», майор запаса - Алексей Чуфырев.

Разные поколения военных смогли пообщаться друг с другом в дружеской обстановке.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, завершила встречу секретарь Мурманской региональной общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Светлана Иванченко, она поделилась своими воспоминаниями о событиях периода Афганского конфликта.

Участники встречи выразили признательность организаторам и поблагодарили менторов за интересную встречу и содержательную беседу, пожелав дальнейших успехов в общественной работе.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12455262@egNews