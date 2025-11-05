Военнослужащие-авиаторы, проходящие военную службу по призыву, посетили музей ВВС Северного флота в гарнизоне Сафоново

Военнослужащие по призыву из числа молодого пополнения смешанного авиационного корпуса посетили музей Военно-воздушных сил Северного флота в гарнизоне Сафоново Мурманской области.

Для военнослужащих была организована экскурсия, в ходе которой они ознакомились с экспозициями, посвященными участию авиации Северного флота в Великой Отечественной войне, а также другим историческим периодам развития морской авиации Северного флота.

Бойцам также было рассказано о прославленных лётчиках-авиаторах Северного флота.

Из них особо почитаемые на Северном флоте – дважды Герой Советского Союза гвардии подполковник Борис Сафонов, который был первым повторно награжден Золотой Звездой Героя СССР во время Великой Отечественной войны, и Герой России генерал-майор Тимур Апакидзе, первый из строевых летчиков, совершивший посадку корабельного истребителя Су-33 на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», а затем подготовивший целую плеяду палубных летчиков-истребителей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, экскурсия включала осмотр как основной экспозиции, так и открытой площадки, где представлены различные образцы авиационной техники – от самолетов военного времени до современных машин. Военнослужащие смогли ознакомиться с устройством легендарных самолётов, стоявших на вооружении в разные годы.

Подобные экскурсии проходят на постоянной основе для военнослужащих и являются важной составляющей патриотического воспитания для молодого пополнения.

Фото: https://mil.ru/news/b4955cb0-0ba6-4a85-a973-549ef014e245