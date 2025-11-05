Полиция и военные Норвегии получат 16,4 млн евро на усиление границы с Российской ФедерациейВ Коле состоялось открытие второго этапа благоустройства Поморской набережной
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.11.25 09:30

Военнослужащие-авиаторы, проходящие военную службу по призыву, посетили музей ВВС Северного флота в гарнизоне Сафоново

Военнослужащие по призыву из числа молодого пополнения смешанного авиационного корпуса посетили музей Военно-воздушных сил Северного флота в гарнизоне Сафоново Мурманской области.

Для военнослужащих была организована экскурсия, в ходе которой они ознакомились с экспозициями, посвященными участию авиации Северного флота в Великой Отечественной войне, а также другим историческим периодам развития морской авиации Северного флота.

Бойцам также было рассказано о прославленных лётчиках-авиаторах Северного флота.

Из них особо почитаемые на Северном флоте – дважды Герой Советского Союза гвардии подполковник Борис Сафонов, который был первым повторно награжден Золотой Звездой Героя СССР во время Великой Отечественной войны, и Герой России генерал-майор Тимур Апакидзе, первый из строевых летчиков, совершивший посадку корабельного истребителя Су-33 на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», а затем подготовивший целую плеяду палубных летчиков-истребителей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, экскурсия включала осмотр как основной экспозиции, так и открытой площадки, где представлены различные образцы авиационной техники – от самолетов военного времени до современных машин. Военнослужащие смогли ознакомиться с устройством легендарных самолётов, стоявших на вооружении в разные годы.

Подобные экскурсии проходят на постоянной основе для военнослужащих и являются важной составляющей патриотического воспитания для молодого пополнения.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/b4955cb0-0ba6-4a85-a973-549ef014e245

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире12:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)13:00«Защита свидетелей». Художественный сериал, 10 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)ФАС распорядилась: тарифы на электроэнергию в 2026 году проиндексировать с 1 октября-PRO Валюту (16+)Курс доллара США незначительно дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»