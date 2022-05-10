Военнослужащие Беломорской базы завершили хоккейный сезон

В Северодвинском военном гарнизоне Северного флота завершился хоккейный сезон финальным матчем на Кубок города между командами «Авангард» и «Звёздочка».

Последний хоккейный турнир сезона прошёл в течение двух недель. В нём принимали участие 6 команд, которые были разбиты на 2 группы. По две сильнейшие из каждой группы выходили в плей-офф.

В финале на льду сошлись давние соперники - «Авангард» (Северодвинский гарнизон) и «Звёздочка» (АО «ЦС «Звёздочка).

«Авангард» выступал в этом соревновании в ранге чемпионов города, что накладывало на игроков дополнительный груз ответственности. Матч получился зрелищным и захватывающим. Зрители увидели красивый хоккей, много силовой борьбы и только два гола из-за надёжной защиты обеих команд.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, первыми забили гол игроки «Звёздочки», а через некоторое время хоккеисты «Авангарда» сравняли счёт и удержали неизменным до конца матча.

Для выявления победителей были назначены послематчевые буллиты, в ходе которых удача была на стороне хоккеистов «Звёздочки».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12420475@egNews