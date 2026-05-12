Военнослужащие Беломорской военно-морской базы СФ посетили товарищей, находящихся в госпитале

Военнослужащие Беломорской военно-морской базы Северного флота посетили товарищей, находящихся на лечении в филиале №2 ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь» Минобороны России в городе Северодвинске.

Они обошли отделения, в которых проходят реабилитацию военнослужащие, в том числе и участники специальной военной операции. Пообщавшись с пациентами, они выразили им слова благодарности за ратные подвиги, пожелав скорейшего выздоровления, вручили находящимся на излечении военнослужащим наборы из свежих фруктов и сладкие угощения.

В мероприятии также приняло участие руководство муниципального образования «Город Северодвинск».

Военнослужащие поблагодарили их за оказанное им внимание, помощь и поддержку.

