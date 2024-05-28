Военнослужащие береговых войск Северного флота оттачивают навыки ведения современного боя

В Мурманской области на полигоне в районе посёлка Спутник проходят практические занятия по огневой подготовке с военнослужащими отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота.

В ходе тренировок бойцы совершенствуют навыки применения штатного вооружения. Морские пехотинцы выполняют упражнения стрельб из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов, автоматов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника, а также метание ручных гранат с места и в движении.

Занятия по огневой подготовке являются обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих. В ходе таких занятий доводятся до автоматизма навыки по стрельбе из штатного оружия всеми способами - с места, во время коротких остановок и с ходу по неподвижным, появляющимся и движущимся целям.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, тренировки с военнослужащими проводят боевые офицеры и инструкторы, применяющие при обучении опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12514438@egNews