Военнослужащие береговых войск Северного флота поблагодарили мурманскую пенсионерку, оказавшую помощь бойцам СВО

Военнослужащие береговых войск Северного флота поблагодарили мурманскую пенсионерку, которая передала личные сбережения в размере 500 тысяч рублей на нужды СВО.

Мурманчанка Марина Таранич помогла приобрести для бойцов, выполняющих задачи специальной военной операции, необходимое оборудование.

На эти средств активисты «Народного фронта» купили тепловизоры и метеостанцию, которая применяется военнослужащими при корректировке направления выстрела из стрелкового и артиллерийского вооружения.

Помощь адресная. В ближайшее время всё оборудование отправится в путь на передовую к бойцам отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://vk.com/photo-133441491_457462946