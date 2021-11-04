Военнослужащие береговых войск Северного флота сдают итоговую проверку по физической подготовке

Военнослужащие управления, соединений и подразделений армейского корпуса Северного флота продолжают сдавать контрольную проверку физической подготовки за четвёртый квартал 2021 год. Она началась в конце октября и продлится до 20-х чисел ноября.

В мероприятии задействованы все категории воинов береговых войск СФ от рядового до высшего командного состава. В связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией выполнение всех нормативов единовременно осуществляется ограниченным числом групп.

На данный момент контрольную проверку по физподготовке прошли военнослужащие отдельного батальона управления армейского корпуса. Они показали хороший результат, увеличив количество испытуемых, успешно сдавших на высший и первый квалификационный уровень по сравнению с прошлым годом.

При сдаче нормативов военнослужащим предоставляется выбор упражнений в зависимости от возрастной группы. Альтернативой подтягиваниям на перекладине становятся отжимания на брусьях, толчок двух 24-килограммовых гирь, жим 70-килограммовой штанги или отжимания в упоре лёжа. Последнее упражнение имеют право выбрать военнослужащие старше 40 лет.

При проверке выносливости, военнослужащие бегут одну из двух дистанций – 1 или 3 км, либо выполняют норматив по плаванию на 500 м вольным стилем. За сдачу физподготовки в условиях Заполярья нормативы облегчают на 10 секунд для сдающих 1 километр, и на 50 секунд для дистанции 3 километра. Норматив по плаванию в бассейне остаётся неизменным.

Скорость оценивается по результатам заплыва на 50 или 100 метров, челночного бега или бега на 60 и 100 метров, сообщает пресс-служба Северного флота.