Военнослужащие дальней авиации отработали поиск и спасение личного состава в Заполярье

Тренировки подразделений поисково-спасательного обеспечения прошли на базе авиационного полка дальней авиации в Мурманской области.

По замыслу учения экипажи смешанной авиационной эскадрильи с подразделением поисково-спасательной и парашютно-десантной службы отработали поиск и спасение условно потерпевшего бедствие экипажа в малонаселённой местности.

После получения сигнала бедствия и координат местонахождения в район эвакуации был направлен многоцелевой вертолёт Ми-8, экипаж которого выполнил зависание над точкой эвакуации, а авиационные спасатели с помощью лебедки и специальной корзины подняли на борт эвакуируемый экипаж.

Непосредственно на борту вертолёта специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы оказали условно пострадавшим необходимую первую медицинскую помощь, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.