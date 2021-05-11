Военнослужащие дальней авиации провели спортивный праздник в Заполярье

В Мурманской области военнослужащие дальней авиации провели спортивные мероприятия в честь майских праздников. В состязаниях приняли участие личный состав смешанного авиационного полка, гражданский персонал, а также члены их семей. Главной целью данного мероприятия являлось поддержание и укрепление здорового образа жизни военнослужащих.

Для участников праздника была подготовлена программа, которая включила в себя перетягивание каната, легкоатлетическую эстафету для взрослых и детей, где малыши вместе с родителями могли проверить свою ловкость в преодолении препятствий.

Также в рамках командных зачётов были организованы турниры по волейболу и футболу среди авиационных подразделений.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, по итогам спортивного праздника переходящий кубок лучшего спортивного подразделения завоевал личный состав смешенной авиационной эскадрильи, а военнослужащие занявшие первые места в одиночных состязаниях были награждены грамотами и сувенирами с символикой Министерства обороны Российской Федерации.