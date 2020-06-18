Военнослужащие дальних постов и маячники Северного флота проголосовали досрочно

Военнослужащие дальних постов и маячники Северного флота, несущие службу на побережье Кольского полуострова и островах Баренцева моря приняли участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию досрочно.

Члены избирательной комиссии добирались до них с помощью вертолётов Северного флота, которые обратными рейсами доставили на «большую землю» увольняемых в запас военнослужащих по призыву.

Досрочное голосование прошло в воинских частях и подразделениях на островах Кильдин и Большой Олений, мысах Сеть-Наволок и Териберский, в населённом пункте Дальние Зеленцы, куда можно добраться только водным или воздушным транспортом.

Свой выбор также сделали члены экипажа гидрографического исследовательского судна «Визир», уходящего в море.

Первыми на Северном флоте досрочно проголосовали военные моряки большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», перед началом межфлотского перехода на Балтику.

Всего на Северном флоте досрочно реализовали своё избирательное право 520 человек из числа военнослужащих и гражданского персонала.