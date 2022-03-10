Военнослужащие дивизии ракетных кораблей Северного флота собрали гуманитарную помощь детям Донбасса
В североморском Центре развития детей и семейного досуга «Радость» прошел благотворительный детский праздник, в ходе которого был организован сбор гуманитарной помощи юным жителям Донецкой и Луганской народных республик.
Мероприятие было организовано по инициативе Североморской епархии и командования дивизии ракетных кораблей Северного флота.
Как сообщает пресс-служба СФ, в празднике приняли участие семьи военнослужащих дивизии ракетных кораблей с детьми. К концу дня была собрана полная комната различных вещей: детской одежды, игрушек, санитарно-гигиенических средств и продуктов.
В ближайшие дни гуманитарная помощь будет направлена нуждающимся в ней детям Донбасса.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12412343@egNews