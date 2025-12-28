Спасаясь бегством с поля боя и не желая сдаться в плен, разрозненные группы ВСУ уничтожались огнём артиллерии и расчётами ударных FPV-дронов.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, 27 декабря после зачистки населённого пункта от ранее окруженных в нём украинских боевиков, военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» развернули Государственный флаг Российской Федерации в освобождённом городе Димитров Донецкой Народной Республики – последнем очаге обороны формирований ВСУ в Красноармейской агломерации.

Штурмовые подразделения 5-й гвардейской мотострелковой бригады при поддержке расчётов войск беспилотных систем группировки выбивали противника из зданий и сооружений, которые украинские боевики использовали в качестве укрытий и безуспешно пытались оборудовать в них огневые точки для удержания позиций.

