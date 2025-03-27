За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортёр, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, пункт управления БПЛА и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 26 марта опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Горналь, Гоголевка, Гуево И Олешня, А Также Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Писаревка, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

В результате тщательно спланированной операции и слаженных действий военнослужащих 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ и 150-го мотострелкового полка в составе группировки войск «Север» был освобождён населённый пункт Казачья Локня Суджанского района.

Военнослужащие 150-го мотострелкового полка осмотрели оставленные позиции боевиков ВСУ в селе Казачья Локня. Также они зафиксировали факты осквернения боевиками ВСУ братской могилы красноармейцев, памятника советским воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, храма и других зданий, представляющим культурную ценность.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.

За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортёр, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, пункт управления БПЛА и склад боеприпасов.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil