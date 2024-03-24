Военнослужащие гвардейской бригады морской пехоты Северного флота провели тактические занятия по штурму и захвату зданий

В рамках тренировки морские пехотинцы провели воздушную разведку, с применением беспилотного летательного аппарата, в ходе которой выявили условного противника в полуразрушенном здании.

Штурм проводится последовательно, с применением средств имитации, дыма и светошумовых гранат.

Личный состав отработал действия по занятию круговой обороны, передвижению по лестничным маршам, зачистке помещений и прикрытию друг друга. На тренировках каждый военнослужащий оттачивает навыки грамотного передвижения в бою и проникновения в здание.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, тренировки проходят под руководством опытных инструкторов морской пехоты Северного флота, получивших богатый боевой опыт в ходе участия в специальной военной операции.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12506004@egNews