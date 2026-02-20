Военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил Северного флота провели для школьников урок мужества

В городе Полярный Мурманской области военнослужащие бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота провели в городских школах уроки мужества, посвящённые подвигу участников специальной военной операции.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе беседы военнослужащие рассказали школьникам об особенностях службы в зоне специальной военной операции. Моряки привели примеры из жизни на передовой, взаимоотношениях между военнослужащими в тяжёлых боевых условиях, помощи и взаимовыручке, а также подвигах воинов.

Ребята с интересом слушали истории военных моряков, рассказывавших о защите Отечества на передовой. В ходе уроков мужества школьники задавали много вопросов о военной службе и героях специальной военной операции.

Фото: https://mil.ru/news/0bfdf037-381d-42a6-b7c2-ac917b0fb074