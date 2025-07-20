Военнослужащие Кольской флотилии установили памятники защитникам советского Заполярья на острове Кильдин

Военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил Северного флота приняли участие в экспедиции Русского географического общества по исследованию бывших военных городков на территории острова Кильдин в Баренцевом море.

Как сообщает vk.com/rednsz, там был проведён ряд мероприятий военно-мемориальной работы, главным из которых по праву можно считать установку 17 гранитных памятников, посвящённых защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Участники экспедиции были доставлены на остров десантными катерами одного из подразделений Кольской флотилии разнородных сил. Примечательно, что акция была проведена в Год защитника Отечества.

Военнослужащие Северного флота, из состава Кольской флотилии, устанавливавшие гранитные плиты, проявили себя настоящими патриотами и достойными наследниками защитников советского Заполярья.

Остров Кильдин в годы Великой Отечественной войны имел стратегическое значение для обороны Мурманска – важнейшего незамерзающего порта на Кольском полуострове. Орудия размещенных на острове артиллерийских батарей не давали противнику пройти в Кольский залив.

Фото: https://vk.com/rednsz?z=photo-101918803_457275907%2Fwall-101918803_45310