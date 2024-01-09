Военнослужащие морского инженерного полка Северного флота приступили к отработке практических навыков в условиях Арктики

Военнослужащие отдельного морского инженерного полка Северного флота провели первое в 2024 году практическое занятие на местности в условиях Крайнего Севера и Арктики.

В ходе занятия были отработаны действия отряда обеспечения движения мотострелковых подразделений в Заполярье.

Группа разведки и разминирования, действующая в составе отряда обеспечения движения, выполнила задачи по противоминной разведке и уничтожению обнаруженных мин и фугасов на маршруте движения с помощью комплекса средств разведки и разминирования.

В ходе занятия инженеры показали высокий профессионализм и слаженность действий, отмечает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12495133@egNews