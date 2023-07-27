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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.23 18:55

Военнослужащие мотострелковой бригады Северного флота провели занятие по огневой подготовке

Военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, дислоцированной в Мурманской области, на одном из полигонов провели занятие по огневой подготовке.

В ходе занятия личный состав выполнил боевые стрельбы из автоматов, пулемётов, гранатомётов, снайперских винтовок, а также отработал навыки действия боевыми двойками на поле боя.

Кроме того, с мотострелками проведён курс обучения по оказанию первой медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, занятия по боевой подготовке и другим видам военных дисциплин с военнослужащими отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота проходятся ежедневно, под руководством опытных офицеров и участников специальной военной операции.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12473991@egNews

 

 

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