Военнослужащие мотострелковой бригады Северного флота провели занятие по огневой подготовке

Военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, дислоцированной в Мурманской области, на одном из полигонов провели занятие по огневой подготовке.

В ходе занятия личный состав выполнил боевые стрельбы из автоматов, пулемётов, гранатомётов, снайперских винтовок, а также отработал навыки действия боевыми двойками на поле боя.

Кроме того, с мотострелками проведён курс обучения по оказанию первой медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, занятия по боевой подготовке и другим видам военных дисциплин с военнослужащими отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота проходятся ежедневно, под руководством опытных офицеров и участников специальной военной операции.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12473991@egNews