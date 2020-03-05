Военнослужащие нарушили требования безопасности во время плановых занятий, произошёл взрыв

В Мурманской области пострадали пять контрактников при взрыве имитационного снаряда. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Северного флота.

Причиной ЧП стало грубое нарушение требований безопасности. В результате произошло «несанкционированное срабатывание маломощного имитационного заряда типа взрывпакет». В пресс-службе флота отметили, что все пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет.

По данным пресс-службы, 4 марта в ходе плановых занятий по боевой подготовке на военном полигоне из-за грубого нарушения техники безопасности сработал маломощный имитационный заряд типа «взрывпакет». В результате военные получили незначительные травмы. Их доставили в лечебные учреждения и оказали медицинскую помощь. Угрозы жизни пострадавших нет.

По данным «Телеграм-канала «112», в результате взрыва ранения получили шесть человек: старший сержант Максим Кустов, рядовой Сергей Трубкин, старший матрос Дмитрий Софеин, сержант Дмитрий Галушков, старший сержант Алихан Крименчану и младший сержант Андрей Исаенков.

Совместную проверку по факту взрыва проводят командование гарнизона и правоохранительные органы.

В свою очередь «Telegram-канала Baza» писал, что на полигоне воинской части взорвался беспилотник. Откуда он прилетел, неизвестно. Военные, обнаружившие аппарат, пытались его поймать, и в этот момент произошел взрыв. По данным «Baza», пострадали шесть человек, один из которых находится в тяжелом состоянии, пишет «РБК».





