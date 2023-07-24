Военнослужащие объединения ВВС и ПВО Северного флота посетили подводную лодку-музей «К-21»

Военнослужащие, из числа молодого пополнения, проходящие военную службу по призыву в армии ВВС и ПВО Северного флота, побывали с экскурсией на легендарной Краснознамённой подводной лодке «К-21».

Они узнали историю зарождения подводных сил Северного флота, услышали о легендарной атаке гитлеровского линкора «Тирпиц», приобщились к жизни подводников-североморцев времен Великой Отечественной войны.

Военнослужащие с большим интересом прошлись по отсекам, побывали на центральном посту, где им рассказали о системах управления, погружения и всплытия подводной лодки.

По окончании экскурсии все желающие задали интересующие их вопросы экскурсоводу музея, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12473658@egNews