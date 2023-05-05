Военнослужащие объединения ВВС и ПВО Северного флота с юнармейцами приняли участие в акции «Кольцо памяти»

Военнослужащие центра управления объединения ВВС и ПВО Северного флота совместно с юнармейцами и школьниками посёлка Сафоново Мурманской области приняли участие в акции «Кольцо памяти», посвящённой Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие состоялось на Аллее Славы героев-авиаторов Северного флота в Сафоново. В ходе акции участники военно-патриотического клуба имени Саши Ковалева выступили с тематическим рассказом о событиях Великой Отечественной войны, юнармейцы прочитали стихи на военную тематику.

В конце мероприятия все участники акции почтили память павших минутой молчания и возложили гвоздики к бюсту дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова.

В мероприятии приняли участие более 100 военнослужащих и школьников поселка.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, организатором акции «Кольцо памяти» стал отдел образования администрации ЗАТО г. Североморск. Цель акции — передать подрастающему поколению память о Великой Отечественной войне, о ее героях и их подвигах, рассказать о том, какой ценой была одержана Победа.

Мероприятие объединяет в себе несколько площадок и проводится на территории памятных мест и мемориалов города Североморска, посвященных Великой Отечественной войне.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12466235@egNews