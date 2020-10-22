Военнослужащие объединения ВВС и ПВО Северного флота выполнили контрольные стрельбы в сложных метеусловиях

С военнослужащими армии ВВС и ПВО Северного флота проведены контрольные занятия по стрельбе из штатного оружия. Они продолжались в течение двух дней по плану проведения контрольных проверок объединения за летний период обучения. Лётчики и зенитчики продемонстрировали навыки обращения со стрелковым оружием и приняли участие в состязаниях по стрельбе из автомата Калашникова на дистанциях 50 и 100 метров .

Перед проведением стрельб у военнослужащих были проверены знания основ и правил ведения огня из штатного оружия, кроме этого каждый из них выполнил неполную разборку и сборку автомата АК-74, снаряжение магазина и изготовку к бою.

Как сообщает пресс-служба СФ, метеоусловия во время стрельб осложнялись порывистым ветром и снегопадом. Ограниченная видимость требовала от участников повышенного внимания, чёткости действий и неукоснительного соблюдения требований безопасности.

В ходе практических занятий особое внимание было уделено новобранцам из числа военнослужащих-женщин, которые сдавали нормативы контрольных стрельб впервые.