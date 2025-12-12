Мурманчан приглашают подарить детям счастьеОсобо важных специалистов в Мурманскую область будут привлекать стандартным жильём по доступной цене
Военнослужащие общевойсковой армии «Южной» группировки войск освободили населённый пункт Северск в ДНР

«В ходе проведения специальной военной операции, воины-гвардейцы выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях, проявляя храбрость и отвагу, громят врага на родной земле, приближая нашу победу», – сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «военнослужащие 123-й и 6-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки войск 11 декабря освободили населённый пункт Северск, завершив зачистку городских кварталов от формирований ВСУ.

Военнослужащие «Южной» группировки войск развернули Государственный флаг Российской Федерации возле городской администрации Северска, у мемориала Героям Великой Отечественной войны и в парке Победы у памятника легендарному советскому танку Т-34, а также на улицах и крышах домов города, перешедшего под контроль Вооружённых Сил России.

***

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени М.И. Платова и 123-й отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести I и II степени бригады имени Маршала К.Е. Ворошилова с освобождением населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики.

Глава военного ведомства отметил, что военнослужащие уверенно продвигаются вперед на Северском направлении, взламывая оборону противника, обеспечивая продвижение всей группировки войск.

Глава военного ведомства отметил, что военнослужащие уверенно продвигаются вперед на Северском направлении, взламывая оборону противника, обеспечивая продвижение всей группировки войск.

«Мы всегда будем помнить имена гвардейцев, отдавших жизни в борьбе за Родину», – подчеркнул министр обороны РФ.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять свой воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

-

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-

Наш регион-51

