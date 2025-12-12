Военнослужащие общевойсковой армии «Южной» группировки войск освободили населённый пункт Северск в ДНР

«В ходе проведения специальной военной операции, воины-гвардейцы выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях, проявляя храбрость и отвагу, громят врага на родной земле, приближая нашу победу», – сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «военнослужащие 123-й и 6-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки войск 11 декабря освободили населённый пункт Северск, завершив зачистку городских кварталов от формирований ВСУ.

Военнослужащие «Южной» группировки войск развернули Государственный флаг Российской Федерации возле городской администрации Северска, у мемориала Героям Великой Отечественной войны и в парке Победы у памятника легендарному советскому танку Т-34, а также на улицах и крышах домов города, перешедшего под контроль Вооружённых Сил России.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени М.И. Платова и 123-й отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести I и II степени бригады имени Маршала К.Е. Ворошилова с освобождением населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики.

«В ходе проведения специальной военной операции, воины-гвардейцы выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях, проявляя храбрость и отвагу, громят врага на родной земле, приближая нашу победу», – сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ.

Глава военного ведомства отметил, что военнослужащие уверенно продвигаются вперед на Северском направлении, взламывая оборону противника, обеспечивая продвижение всей группировки войск.

«Мы всегда будем помнить имена гвардейцев, отдавших жизни в борьбе за Родину», – подчеркнул министр обороны РФ.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять свой воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России».

