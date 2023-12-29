Военнослужащие отдельного морского инженерного полка Северного флота провели практические занятия на местности в Заполярье

В ходе занятия были отработаны действия отряда обеспечения движения мотострелковых подразделений.

На учебном полигоне в Мурманской области военные инженеры совершили марш в заданный район. Отработали действия инженерного саперного отделения при разминировании участка дороги. Выполнили задачи по противоминной разведке и уничтожению обнаруженных мин и фугасов.

После чего инженерная машина разграждения ИМР-2, самоходная реактивная установка разминирования УР-77 и дорожно-мостовая группа на машинах с элементом тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 продолжили движение в назначенный район для обеспечения безопасного марша мотострелковых подразделений.

Как сообщает пресс-служба СФ, военнослужащие инженерных подразделений Северного флота ежегодно принимают участие в обеспечении учений сил и войск флота в Арктике, на побережье континента и островах Северного Ледовитого океана.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12493409@egNews