Военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота выполнили ряд огневых задач в составе мелких групп

На полигоне Печенгского округа с военнослужащими отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота проведены занятия по радиационной, химической и биологической защите. На занятиях был выполнен ряд огневых задач в составе мелких групп со сменой огневых позиций.

Стрельба велась из реактивного пехотного огнемета «Шмель» по мишеням на расстоянии до 400 метров, которые имитировали огневую точку-амбразуру в оборонительном сооружении противника.

После чего огнемётные расчёты обучались быстрому надеванию противогазов в условиях имитации применения противником оружия массового поражения. Также были отработаны нормативы по дезактивации, дегазации и дезинфекции условно зараженной техники с применением специальных растворов. Данные нормативы отрабатывались на пунктах специальной обработки зараженной техники и обработки личного состава.

В конце занятий в специализированном помещении для окуривания противогазов была проведена проверка фильтрующих противогазов на герметичность и исправность.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, подобные тренировки в условиях использования химических веществ проводятся с личным составом регулярно и позволяют на практике отработать все нормативы по использованию средств РХБ защиты к реальной боевой обстановке.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12501235@egNews