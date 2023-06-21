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Мурманская область. Арктика (16+)21.06.23 22:20

Военнослужащие отдельной роты РХБЗ Северного флота провели тренировку по действиям в условиях химического заражения местности

В Мурманской области проведена плановая тренировка отдельной роты радиационной, химической и биологической защиты Северного флота по действиям в условиях химического заражения местности.

Военнослужащие в ходе химической разведки определили степень условного заражения объектов и участков местности, провели отбор проб воды, воздуха и почв для проведения исследований.

Специалисты, проводившие РХБ разведку местности, определили тип условных отравляющих веществ. Затем военнослужащие выполнили специальную обработку вооружения, военной техники и отдельных участков местности. Специальная обработка вооружения и военной техники была проведена при помощи авторазливочных станций АРС-14.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на завершающем этапе тренировки была постановлена аэрозольная завеса для прикрытия военной техники от высокоточного оружия с использованием дымовой машины ТДА-3.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12470991@egNews

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