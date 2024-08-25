Военнослужащие по призыву из числа молодого пополнения посетили музей ВВС Северного флота в гарнизоне Сафоново

Для военнослужащих была организована экскурсия, в ходе которой они ознакомились с экспозициями, посвященными участию авиации Северного флота в Великой Отечественной Войне, а также другим историческим периодам развития морской авиации Северного флота.

Бойцам также было рассказано о прославленных лётчиках-авиаторах Северного флота.

Из них особо почитаемыми на Северном флоте являются дважды Герой Советского Союза гвардии подполковник Борис Сафонов, который был первым повторно награждён Золотой Звездой Героя СССР во время Великой Отечественной войны и Герой России генерал-майор Тимур Апакидзе, первый из строевых лётчиков совершивший посадку корабельного истребителя Су-33 на палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», а затем подготовивший целую плеяду палубных лётчиков-истребителей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, неподдельный интерес у ребят вызвало посещение дома-музея Юрия Алексеевича Гагарина. Именно на Северном флоте в 1957 году будущий космонавт мира начинал свою офицерскую службу.

После посещения внутренних экспозиций музея ребята ознакомились с выставкой авиационной техники, обширно представленной на территории музея.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12526699@egNews