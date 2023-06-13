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Мурманская область. Арктика (16+)13.06.23 09:30

Военнослужащие подводных сил Северного флота получили новые служебные квартиры

В гарнизоне Гаджиево 12 июня состоялась церемония передачи очередного дома, построенного для семей военнослужащих подводных сил Северного флота. Во время торжественной церемонии ключи и именные извещения на заселение новых служебных квартир получили 48 семей военнослужащих подводных сил СФ.

Это члены экипажей многоцелевых атомных подводных лодок и ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, а также личный состав Гаджиевской базы и штабов соединений подводных сил СФ. В их числе - все категории военнослужащих, от матросов контрактной службы до старших офицеров.

В церемонии приняли участие командующий подводными силами Северного флота контр-адмирал Анатолий Коваленко, начальник филиала «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Роман Юрьев, главный инженер филиала строительного управления по объектам строительства Северного флота компании «Военно-строительная компания» Сергей Гицак, глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов и военнослужащие гарнизона.

Квартиры, предоставляемые военнослужащим в гарнизоне Гаджиево, являются служебными. В них уже произведён косметический ремонт, установлены стеклопакеты, сантехника, электрическое освещение и нагревательные приборы, а также произведено подключение всех систем жизнеобеспечения (горячее и холодное водоснабжение, электричество и канализация). Таким образом, квартиры полностью готовы для проживания и не требуют дополнительных вложений со стороны военнослужащих.

Переданный гаджиевским подводникам дом стал седьмым в серии из восьми домов, строящихся в главной базе подводных сил Северного флота в рамках федеральной программы по обеспечению жильем военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации.

Новые жилые дома, в которых подводники получают служебные квартиры, строятся на площадке в жилой зоне гарнизона. Раньше на этом месте стояли пятиэтажные дома пятидесятых годов постройки, которые были снесены перед началом строительства современного жилья.

Отличительная особенность новостроек – особая конструктивная схема сборки, в основе которой металлические колонны, сборные железобетонные плиты и стены из лёгких металлоконструкций, которые изнутри и снаружи зашиты цементно-волокнистыми плитами и заполнены минеральной ватой. Вентилируемый фасад отделан керамогранитом.

Все возводимые новостройки малоэтажные. Именно такой вариант жилой застройки признан наиболее эффективным в районах Заполярья, где на здания особое влияние оказывают суровый климат и близость к морю, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12470207@egNews

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