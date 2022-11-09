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Мурманская область. Арктика (16+)09.11.22 12:30

Военнослужащие, призванные из запаса в части Северного флота, совершенствуют свою подготовку на «психологической полосе препятствий»

На данной полосе создаются условия, имитирующие современный бой в населенном пункте. Она состоит из элементов разрушенных зданий и различных видов препятствий таких, как заграждение из колючей проволоки, стена, разрушенный мост. Использование различных пиротехнических средств для имитации разрывов боеприпасов, дымовые завесы, стрельба из различных видов вооружения помогают обучаемым нарабатывать психологическую устойчивость, необходимую в условиях современного боя.

В Мурманской области на полигонах армейского корпуса Северного флота организована подготовка военнослужащих, призванных из запаса, с использованием «психологической полосы препятствий».

На данной полосе создаются условия, имитирующие современный бой в населенном пункте. Она состоит из элементов разрушенных зданий и различных видов препятствий таких, как заграждение из колючей проволоки, стена, разрушенный мост. Использование различных пиротехнических средств для имитации разрывов боеприпасов, дымовые завесы, стрельба из различных видов вооружения помогают обучаемым нарабатывать психологическую устойчивость, необходимую в условиях современного боя.

Мотострелки также отрабатывают ведение огня из автоматов, гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ,  все занятия проводятся офицерами и инструкторами с применением опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

В перерывах и при замене на учебных точках военнослужащие посещают пункты обогрева в специально оборудованных для этого местах.

 

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12444541@egNews

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